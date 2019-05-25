"Тоттенхэм" готов потратить свыше €90 млн на покупку игроков "Борнмута"

Два игрока "Борнмута" в текущем сезоне заинтересовали "Тоттенхэм Хотспур".

По информации Daily Mail, "шпоры» хотят видеть в команде форварда Каллума Уилсона и хавбека Дэвида Брукса.

Приобрести футболистов — личное желание наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. На два трансфера лондонский клуб готов в общей сложности выделить ?80 млн (€91 млн).

В текущем сезоне 27-летний Уилсон оформил 14 голов и отдал девять результативных передач в 30 встречах за "Борнмут" в Английской премьер-лиге (АПЛ). У Брукса в активе семь голов и пять результативных передач в 30 играх чемпионата.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Борнмут
Сегодня, 09:48
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