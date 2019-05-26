Александр Зинченко: "Шахтер" навсегда останется в моем сердце

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что продолжает болеть за "Шахтер".

"С большим уважением отношусь к Ринату Леонидовичу Ахметову (президенту клуба). Пользуясь случаем, конечно, я хотел бы поблагодарить его за все то, что он сделал для меня. Поскольку именно в донецком "Шахтере" я получил необходимый футбольный фундамент. Более чем уверен, что с таким президентом "Шахтер" будет добиваться больших результатов. Я приехал в Харьков, на матч "Шахтер" – "Динамо", в первую очередь, чтобы поздравить и поддержать своих бывших одноклубников, поскольку донецкий "Шахтер" навсегда останется в моем сердце. Слежу только за донецким "Шахтером". Стараюсь не пропускать ни одной игры", - цитирует футболиста сайт каналов "Футбол 1/2".
Теги: Зинченко Шахтер Манчестер Сити
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