Флорентино Перес: у меня есть чувство, что Азар перейдет в "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес - о возможности перехода форварда "Челси" Эдена Азара."Я очень заинтересован в том, чтобы Эден Азар перешел в "Реал". Это один из лучших футболистов. В прошлом году мы хотели подписать его, но... У меня есть мечта, есть чувство, что Азар перейдет в "Реал" в нынешнем году", - цитирует Переса Onda Cero.