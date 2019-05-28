Юрген Клопп прокомментировал слова Гвардиолы о значимости АПЛ

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Глава горожан заявил, что чемпионский титул Английской премьер-лиги (АПЛ) намного значимее победы в финале Лиги чемпионов.

Подопечные Гвардиолы стали чемпионами чемпионата Англии сезона-2018/19, опередив "красных" в турнирной таблице.

Однако "Ман Сити" вылетел из ЛЧ, тогда как "Ливерпуль" смог дойти до финала турнира.

"Пеп так сказал, потому что не участвовал в финале Лиги чемпионов в последнее время. Безусловно, он талантливый тренер, который заслуживает всей полученной им похвалы. в этом сезоне мы попытались выиграть АПЛ. Однако "Сити" тогда оказался лучше. Но у нас есть и другой турнир, в котором мы тоже участвуем и хотим победить", - цитирует Клоппа Mirror.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Гвардиола АПЛ
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