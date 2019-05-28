Маурицио Сарри: собираюсь обсудить свое будущее с руководством "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что обсудит свое будущее в клубе с руководством "синих"."Я хочу думать только о финале. У меня есть контракт с "Челси" - он рассчитан еще на два года. Прежде всего, я поговорю с руководством "Челси". Сейчас не тот момент, чтобы это обсуждать. Мы хотим победить в Лиге Европы.Слухи о моем назначении в "Ювентус"? Вы очень хорошо знаете мое мнение. Скажу еще раз: я думаю только о финале Лиги Европы", - цитируетСарри Football Italia.