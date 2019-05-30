Эшли Янг может перейти в "Ди-Си Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг летом может продолжить карьеру в США.Как сообщает Manchester Evening News, в услугах 33-летнего футболиста сборной Англии заинтересован "Ди-Си Юнайтед", за который играет его бывший партнер по "МЮ" УэйН Руни.В минувшем сезоне Янг принял участие в 30 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.