Эшли Янг может перейти в "Ди-Си Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг летом может продолжить карьеру в США.

Как сообщает Manchester Evening News, в услугах 33-летнего футболиста сборной Англии заинтересован "Ди-Си Юнайтед", за который играет его бывший партнер по "МЮ" УэйН Руни.

В минувшем сезоне Янг принял участие в 30 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.
Теги: Янг Ди Си Юнайтед Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:04
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