"Интер" хочет, чтобы "Манчестер Юнайтед" платил часть зарплаты Лукаку

Переход нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в "Интер" далек от завершения. Клубы не могут договориться между собой, сообщает Mirror.

По информации издания, "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить порядка 90 миллионов долларов, что "Интер" не может себе позволить. Также миланский клуб желает, чтобы манкунианцы платили часть зарплаты форварда, которая составляет более 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

"СЭ"
Теги: Интер Серия А Манчестер Юнайтед АПЛ Лукаку
Сегодня, 04:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама