СМИ: "Реал" заплатит за Азара 110 миллионов евро

Нападающий "Челси" Эден Азар в ближайшее время перейдет в "Реал".

Как сообщает The Times, "королевский клуб" заплатит 110 миллионов евро за 28-летнего бельгийца.

Кроме того, "Челси" получит до 15 миллионов евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара в "Реале". Бельгиец играет за "синих" с 2012 года. В составе лондонского клуба он дважды становился чемпионом Англии, а также два раза выигрывал Лигу Европы.

"СЭ"
Теги: Реал Ла Лига Челси Азар АПЛ Трансферы
Сегодня, 16:28
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