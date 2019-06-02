СМИ: "Реал" заплатит за Азара 110 миллионов евро

Нападающий "Челси" Эден Азар в ближайшее время перейдет в "Реал".Как сообщает The Times, "королевский клуб" заплатит 110 миллионов евро за 28-летнего бельгийца.Кроме того, "Челси" получит до 15 миллионов евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара в "Реале". Бельгиец играет за "синих" с 2012 года. В составе лондонского клуба он дважды становился чемпионом Англии, а также два раза выигрывал Лигу Европы.