"Челси" объявил об уходе Кэхилла

Пресс-служба английского "Челси" объявила об уходе защитника аристократов Гэри Кэхилле на официальном сайте клуба.

33-летний футболист покинул английский клуб в связи с истечением контракта.

Кэхилл выступал за "Челси" с 2012 года.

В составе лондонской команды он дважды смог завоевать титул чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ), также на его счету Кубок Англии, победа в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Кэхилл Челси
Сегодня, 17:30
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