"Челси" объявил об уходе Кэхилла

Пресс-служба английского "Челси" объявила об уходе защитника аристократов Гэри Кэхилле на официальном сайте клуба.33-летний футболист покинул английский клуб в связи с истечением контракта.Кэхилл выступал за "Челси" с 2012 года.В составе лондонской команды он дважды смог завоевать титул чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ), также на его счету Кубок Англии, победа в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.