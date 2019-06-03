"Челси" нашел замену Маурицио Сарри

"Челси" раздумывает над кандидатурой на замену наставнику Маурицио Сарри.Итальянец желает работать в "Ювентусе", и теперь ответ остается за чемпионами Италии, который в случае согласия будет обязан выплатить компенсацию за досрочный разрыв тренером контрактаЧто же касается "аристократов", то они, как сообщает ESPN, хотят пригласить на вакантную должность главного тренера "Уотфорда", экс-наставника казанского "Рубина" Хави Грасию.