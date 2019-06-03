"Челси" нашел замену Маурицио Сарри

"Челси" раздумывает над кандидатурой на замену наставнику Маурицио Сарри.

Итальянец желает работать в "Ювентусе", и теперь ответ остается за чемпионами Италии, который в случае согласия будет обязан выплатить компенсацию за досрочный разрыв тренером контракта

Что же касается "аристократов", то они, как сообщает ESPN, хотят пригласить на вакантную должность главного тренера "Уотфорда", экс-наставника казанского "Рубина" Хави Грасию.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 21:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама