Мохамед Салах: "Ливерпуль" сможет бросить "Манчестер Сити" вызов

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов с "Тоттенхэм Хотспур" (2:0).

Египтянин намерен бороться за титул чемпиона Англии в следующем сезоне.

"Это начало чего-то большего. В следующем сезоне мы покажем себя в Премьер-лиге. Это был первый сезон, когда мы боролись за чемпионство. Есть определенный прогресс в этом направлении. "Манчестер Сити" вполне заслуженно выиграл титул, но сейчас мы сможем бросить им вызов.

Средний возраст нашей команды — 25-26 лет. У нас много молодых ребят в составе, и это здорово. Выиграв Лигу чемпионов, мы приобрели огромный опыт, и это поможет нам сделать шаг вперед", — цитирует Салаха официальный сайт Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Газета.ру"
Теги: Салах Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 00:26
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