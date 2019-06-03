"Ювентус" хочет вернуть Погба из "Манчестер Юнайтед" и рассматривает вариант с обменом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, выступавший за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, может вернуться в туринский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи провел неофициальные переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. "Манчестер Юнайтед" готов продать француза не дешевле 100 млн евро, а "Ювентус" надеется снизить цену и включить в сделку одного из игроков.

Sport24.ru
Теги: Ювентус Серия А Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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