Клубы из Китая хотят подписать Обамеянга

Китайские клубы намерены подписать форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.В услугах габонского нападающего заинтересованы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ". Они готовы платить ему 339 тысяч евро в неделю. В "Арсенале" Обамеянг получает менее 180 тысяч евро.В прошлом сезоне форвард забил 22 мяча и сделал пять голевых передач в 36 матчах.