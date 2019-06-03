Клубы из Китая хотят подписать Обамеянга

Китайские клубы намерены подписать форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.

В услугах габонского нападающего заинтересованы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ". Они готовы платить ему 339 тысяч евро в неделю. В "Арсенале" Обамеянг получает менее 180 тысяч евро.

В прошлом сезоне форвард забил 22 мяча и сделал пять голевых передач в 36 матчах.
Теги: Обамеянг Арсенал
Сегодня, 11:08
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