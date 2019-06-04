Рональд Куман предпочел вручить "Золотой мяч" не Месси, а ван Дейку

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, известный по своему выступлению за "Барселону" в качестве футболиста, поделился мнением относительно того, кто должен получить "Золотой мяч" — награду лучшему игроку года."Он заслуживает "Золотой мяч". Обычно его дают тем, кто забивает или создает голы, но если и давать его защитнику, то делать это сейчас. На мой взгляд, Лионель Месси — лучший игрок. Но я также думаю, что нужно выигрывать крупные турниры с командой", — цитирует Кумана Goal.