Рональд Куман предпочел вручить "Золотой мяч" не Месси, а ван Дейку

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, известный по своему выступлению за "Барселону" в качестве футболиста, поделился мнением относительно того, кто должен получить "Золотой мяч" — награду лучшему игроку года.

"Он заслуживает "Золотой мяч". Обычно его дают тем, кто забивает или создает голы, но если и давать его защитнику, то делать это сейчас. На мой взгляд, Лионель Месси — лучший игрок. Но я также думаю, что нужно выигрывать крупные турниры с командой", — цитирует Кумана Goal.

"Газета.ру"
Теги: Куман Ван Дейк Месси Ливерпуль Барселона
Сегодня, 16:09
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