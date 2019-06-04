Джердан Шакири: "Ливерпуль" - лучший клуб в Европе. У меня долгосрочный контракт, и я определенно останусь

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири не намерен уходить из команды.

"Я в "Ливерпуле", а это лучшая команда в Европе. У тренера много хороших вариантов, он должен решить, кто может играть. Еще до перехода я знал, что конкуренция здесь очень жесткая. У меня долгосрочный контракт, и я определенно останусь. Горжусь и счастлив, что выиграл Лигу чемпионов. Думаю, я внес свой вклад в этот успех", - цитирует Шакири Goal.

Контракт 27-летнего швейцарца с "Ливерпулем" действует до 2023 года.

Sport24.ru
Теги: Шакири Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 21:15
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