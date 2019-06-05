В "Челси" нашли шесть кандидатов на замену Сарри

Руководство лондонского "Челси" составило шорт-лист специалистов, которые могут занять пост главного тренера клуба в случае ухода Маурицио Сарри.По информации The Guardian, на смену итальянцу могут прийти бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан , специалист из "Вулверхэмптона" Нуну Эспириту Санту, а также Хави Грасии из "Уотфорда", наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард или ассистент главного тренера сборной Англии Стив Холланд.В СМИ периодически появляются сообщения о том, что Сарри ведет переговоры с руководством "Юве" о том, чтобы покинуть стан аристократов этим летом и возглавить туринский клуб.