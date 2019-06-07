"Челси" подал апелляцию на трансферный запрет

Руководство "Челси" приняло решение оспорить запрет ФИФА на регистрацию новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщает официальный сайт суда, ФИФА отклонила апелляцию лондонского клуба и оставила в силе изначальное решение, запрещающее "Челси" подписывать новых футболистов в ближайшие два трансферных окна.

Связано столь жесткое решение с нарушениями установленных правил приобретения несовершеннолетних футболистов со стороны "аристократов".

Стоит отметить, что трансферный запрет в отношении "Челси" могут перенести до оглашения вердикта суда.

"Газета.ру"
Теги: Челси АПЛ
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