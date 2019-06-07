Гарет Бэйл не вернется в "Тоттенхэм"

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

По информации football.london, в приобретении футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Тоттенхэм". Отмечается, что предложение "красных дьяволов" перекрывает условие лондонцев.

В прошедшем сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Тоттенхэм Реал АПЛ Ла Лига
Сегодня, 20:34
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