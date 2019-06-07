Марина Грановская: Азар следует мечте детства

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировала переход Эдена Азара в мадридский "Реал"."Мы с грустью прощаемся с Эденом, давая ему понять, что клуб хотел, чтобы он остался. Азар следует мечте детства - играть за "Реал". И мы должны с уважением относиться к его решению. Он помог "Челси" одержать много побед. Это замечательный человек, с которым одно удовольствие работать", - цитирует Грановскую пресс-служба клуба.