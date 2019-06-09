"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью

"Ньюкасл" рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба, сообщает Mirror.

По информации издания, португальский специалист готов возглавить команду, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян, готовый выделить средства на трансферную кампанию.

Отмечается, что в разговоре с друзьями Моуринью заявлял о серьезном рассмотрении предложения.

"Газета.ру"
Теги: Ньюкасл Моуринью АПЛ
Сегодня, 12:26
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