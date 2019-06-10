Женатые арбитры АПЛ закатили развратную вечеринку в Индонезии

Английские футбольные арбитры Мартин Аткинсон, Андре Марринер, Дэвид Кут и Кевин Френд провели шумную ночь во время благотворительной поездки в Индонезию.

По информации The Sun, судьи приехали в Индонезию в рамках проекта от благотворительной организации "Atkinson's Whistle Stop Tour". В ходе путешествия они собрали средства для нуждающихся индонезийских детей и британского хосписа, а позже посетили детский дом.

Также они посетили ночной клуб, в котором отдохнули в компании молодых девушек. Самым активным в компании рефери был Марринер, он даже облизывал понравившейся ему женщине ухо.



"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 23:06
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