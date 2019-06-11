"Челси" видит на посту главного тренера Бенитеса

Лондонский "Челси" может возглавить главный тренер "Ньюкасла" Бенитес.По информации Tuttosport, "аристократы" в настоящее время ищут кандидатов на место своего наставника Маурицио Сарри, который в скором времени возглавит туринский "Ювентус".Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не хочет расставаться с 59-летним специалистом и предлагает ему продлить контракт на выгодных условиях.Так, Бенитес может рассчитывать на ?15 млн годового оклада от "сорок". Однако новый договор будет рассчитан лишь на сезон, что смущает испанца.Также в прессе появляются сообщения о том, что в скором времени английский клуб будет продан миллиардеру из Абу-Даби шейху Халиду Бин Султану Бен Заиду Аль Нахайяну, который является родственником шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити".