Гонсало Игуаин может перейти в "Рому"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в "Роме".Как утверждает La Repubblica, в приобретении 31-летнего аргентинца лично заинтересован новый главный тренер римлян Паулу Фонсека.Права на Игуаина принадлежат "Ювентусу". Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до 30 июня 2021 года.