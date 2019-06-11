"МЮ" хочет подписать Ракитича

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как утверждает Sport.es, каталонский клуб рассчитывает продать 31-летнего хорвата, однако сам игрок намерен уйти только в случае, если "красные дьяволы" предложат ему выгодный контракт.

Transfermarkt оценивает Ракитича в 40 миллионов евро. Его соглашение с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Барселона Ла Лига Ракитич
Сегодня, 21:10
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