Иван Перишич может перейти в "Лестер"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в "Лестере", сообщает Tuttomercatoweb.Контракт Перишича с "Интером" истекает 30 июня 2022 года. Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на хорватского футболиста.В минувшем сезоне Перишич провел 39 матчей за "Интер", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.