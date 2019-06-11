Иван Перишич может перейти в "Лестер"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в "Лестере", сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Перишича с "Интером" истекает 30 июня 2022 года. Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на хорватского футболиста.

В минувшем сезоне Перишич провел 39 матчей за "Интер", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Перишич Интер Лестер
Сегодня, 10:01
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