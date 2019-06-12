Ромелу Лукаку - о своём будущем: лето будет насыщенным

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку высказался о возможном уходе из английского клуба в летнее трансферное окно.

"Сейчас я планирую наслаждаться временем с семьёй и отдыхать. Потом я приму лучшее решение для своей карьеры. Знаю ли я что-нибудь уже сейчас? Да. У меня действует контракт с "Манчестер Юнайтед", так что я поговорю со своим агентом, чтобы найти лучшее решение. Думаю, лето будет насыщенным", - цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на VTM.

"Чемпионат.сом"
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:23
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