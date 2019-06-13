Игрокам "Ливерпуля" подарили золотые телефоны

Игроки английского "Ливерпуля" получили трофеи за победу в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Футболистам вручили золотые смартфоны — iPhone X. Все телефоны именные: на каждом нанесена фамилия и номер игрока.

По информации Daily Mail, стоимость одного гаджета обошлась клубу в €4 тысячи.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 16:41
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