Игрокам "Ливерпуля" подарили золотые телефоны

Игроки английского "Ливерпуля" получили трофеи за победу в Лиге чемпионов сезона-2018/19.Футболистам вручили золотые смартфоны — iPhone X. Все телефоны именные: на каждом нанесена фамилия и номер игрока.По информации Daily Mail, стоимость одного гаджета обошлась клубу в €4 тысячи.