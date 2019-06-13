Игрокам "Ливерпуля" подарили золотые телефоны
Игроки английского "Ливерпуля" получили трофеи за победу в Лиге чемпионов сезона-2018/19.
Футболистам вручили золотые смартфоны — iPhone X. Все телефоны именные: на каждом нанесена фамилия и номер игрока.
По информации Daily Mail, стоимость одного гаджета обошлась клубу в €4 тысячи.
"Газета.ру"
Футболистам вручили золотые смартфоны — iPhone X. Все телефоны именные: на каждом нанесена фамилия и номер игрока.
По информации Daily Mail, стоимость одного гаджета обошлась клубу в €4 тысячи.
"Газета.ру"