"Манчестер Сити" претендует на игрока "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может перейти в "Манчестер Сити".

По информации Marca, проблемой в приобретении бразильца является большое количество игроков в клубе на его смену.

Отмечается, что Коутинью не смог адаптироваться в "Барселоне" и хочет сменить обстановку.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити Барселона
Сегодня, 11:02
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