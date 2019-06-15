"Манчестер Сити" претендует на игрока "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может перейти в "Манчестер Сити".По информации Marca, проблемой в приобретении бразильца является большое количество игроков в клубе на его смену.Отмечается, что Коутинью не смог адаптироваться в "Барселоне" и хочет сменить обстановку.