"Ливерпуль" отказался продавать Салаха в "Реал" и "Ювентус"

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.

Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Салах отыграл 52 матча, забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Салах Ливерпуль Реал Ювентус АПЛ Ла Лига Серия А
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