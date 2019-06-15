"Ливерпуль" отказался продавать Салаха в "Реал" и "Ювентус"

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.Как сообщает Daily Mirror, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и сам отказался от трансфера.Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Салах отыграл 52 матча, забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач.