"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Монако" о покупке Ганнибала

"Манчестер Юнайтед" надеется в это летнее трансферное окно приобрести 16-летнего полузащитника "Монако" Ганнибала Межбри. "Красные дьяволы" уже сделали монегаскам предложение о трансфере в размере € 4 млн, сообщает Le Parisien.

В услугах Ганнибала заинтересован также "Лион". Минувшей зимой в прессе появилась информация, что игрока намерена приобрести мюнхенская "Бавария".

Межбри выступает за молодёжную команду "Монако" и молодёжную сборную Франции. Хавбек хочет покинуть стан монегасков, с которыми его связывает контракт до 30 июня 2021 года.

Члены семьи Ганнибала с помощью адвокатов сейчас пытаются расторгнуть соглашение с "Монако", которое, по их мнению, было заключено с нарушением правил.

"Чемпионат.сом"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Монако Лига 1 Ганнибал
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