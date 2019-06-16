"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Монако" о покупке Ганнибала

"Манчестер Юнайтед" надеется в это летнее трансферное окно приобрести 16-летнего полузащитника "Монако" Ганнибала Межбри. "Красные дьяволы" уже сделали монегаскам предложение о трансфере в размере € 4 млн, сообщает Le Parisien.В услугах Ганнибала заинтересован также "Лион". Минувшей зимой в прессе появилась информация, что игрока намерена приобрести мюнхенская "Бавария".Межбри выступает за молодёжную команду "Монако" и молодёжную сборную Франции. Хавбек хочет покинуть стан монегасков, с которыми его связывает контракт до 30 июня 2021 года.Члены семьи Ганнибала с помощью адвокатов сейчас пытаются расторгнуть соглашение с "Монако", которое, по их мнению, было заключено с нарушением правил.