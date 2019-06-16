Марина Грановская: Сарри дал ясно понять, насколько сильно хочет вернуться в Италию

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировал уход Маурицио Сарри с поста главного тренера лондонской команды.60-летний итальянский специалист, проработавший в Англии один сезон, сегодня официально возглавил "Ювентус"."Во время переговоров после финала Лиги Европы Маурицио дал ясно понять, насколько сильно он хочет вернуться в родную страну, объяснив, что причины его желания вернуться к работе в Италии были серьезными. Он также посчитал важным быть ближе к семье, и ради благополучия пожилых родителей он чувствовал, что должен жить ближе к ним в данный момент.Маурицио покидает "Челси" с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, и за победу в Лиге Европы, выходу в финал Кубка лиги и третьем месту в Премьер-лиге. Мы также хотели бы поздравить его с получением такой большой роли в Серии А и пожелать удачи в будущем", — цитирует Грановскую официальный сайт "Челси".