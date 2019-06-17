Рафаэль Бенитес отказал "Ньюкаслу" на предложение о продлении контракта

Руководство "Ньюкасла" продолжает вести переговоры с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.По информации Chronicle Live, последнее предложение английского клуба не до конца удовлетворило испанского специалиста и стороны не смогли прийти к взаимному соглашению. Стоит отметить, что причиной отказа наставника «сорок» является отсутствие гарантий на усиление состава в летнее трансферное окно, что категорически не устраивает главного тренера "Ньюкасла".Контракт 59-летнего специалиста с "сороками" истекает 30 июня 2019 года.