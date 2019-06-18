Рафаэль Бенитес получил 12-миллионное предложение из Китая
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может уехать в Китай.
Как сообщает BBC, китайский "Далянь Ифан" предлагает ему контракт на 12 миллионов фунтов стерлингов в год.
Контракт 59-летнего Бенитеса с "Ньюкаслом" истекает в июне, руководство клуба сделало ему новое предложение.
"Спорт-Экспресс"
Как сообщает BBC, китайский "Далянь Ифан" предлагает ему контракт на 12 миллионов фунтов стерлингов в год.
Контракт 59-летнего Бенитеса с "Ньюкаслом" истекает в июне, руководство клуба сделало ему новое предложение.
"Спорт-Экспресс"