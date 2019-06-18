"Манчестер Сити" согласился заплатить за Родри 70 миллионов евро

Полузащитник "Атлетико" Родри близок к переходу в "Манчестер Сити".

По информации журналиста Фабрицио Романо, англичане уведомили "матрасников" об активации пункта об отступных в контракте Родри. "Манчестер Сити" заплатит за 22-летнего испанца 70 миллионов евро.

Как сообщает источник, на хавбека также претендует "Бавария". Для испанца "Сити" является приоритетным вариантом, в ближайшее время Родри проведет переговоры с действующим чемпионом Англии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчестер Сити АПЛ Родри Атлетико Ла Лига
Сегодня, 17:14
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