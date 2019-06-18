"Манчестер Сити" согласился заплатить за Родри 70 миллионов евро
Полузащитник "Атлетико" Родри близок к переходу в "Манчестер Сити".
По информации журналиста Фабрицио Романо, англичане уведомили "матрасников" об активации пункта об отступных в контракте Родри. "Манчестер Сити" заплатит за 22-летнего испанца 70 миллионов евро.
Как сообщает источник, на хавбека также претендует "Бавария". Для испанца "Сити" является приоритетным вариантом, в ближайшее время Родри проведет переговоры с действующим чемпионом Англии.
"Спорт-Экспресс"
По информации журналиста Фабрицио Романо, англичане уведомили "матрасников" об активации пункта об отступных в контракте Родри. "Манчестер Сити" заплатит за 22-летнего испанца 70 миллионов евро.
Как сообщает источник, на хавбека также претендует "Бавария". Для испанца "Сити" является приоритетным вариантом, в ближайшее время Родри проведет переговоры с действующим чемпионом Англии.
"Спорт-Экспресс"