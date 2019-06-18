"Челси" согласовал с Лэмпардом трёхлетний контракт

Лондонский "Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Фрэнком Лэмпардом."Подтверждено: Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Он подпишет контракт до 2022 года", — написал журналист Никола Скира в своём твиттере.На посту наставника лондонского клуба Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который несколько дней назад возглавил "Ювентус".