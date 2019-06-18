"Челси" согласовал с Лэмпардом трёхлетний контракт

Лондонский "Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Фрэнком Лэмпардом.

"Подтверждено: Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Он подпишет контракт до 2022 года", — написал журналист Никола Скира в своём твиттере.

На посту наставника лондонского клуба Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который несколько дней назад возглавил "Ювентус".

"Чемпионат.сом"
Теги: Лэмпард Челси АПЛ
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