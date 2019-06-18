Фабио Капелло: мы должны попросить Зидана и Переса подписать контракт с Погба

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" и "Реала" Фабио Капелло выразил мнение, что мадридскому клубу необходимо приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба."Погба — великий игрок со множеством сильных сторон, крепким телосложением и мощью. Мы должны попросить Зинедина Зидана и Флорентино Переса приобрести его.Прежний "Реал" возвращается. Эден Азар — один из знаков этого возвращения. Я знаю, что он поможет мадридскому клубу, это отличный футболист. Думаю, "Реал" ведёт грамотную трансферную политику этим летом. Рамос? Я не могу представить будущее "Реала" без Серхио. Сейчас найти хорошего центрального защитника очень трудно", - цитирует Капелло Marca.