Ахмед аль-Мухаммади: Салах-один из трех лучших футболистов мира

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Египта Ахмед аль-Мухаммади отметил важную роль в национальной команде нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Салах - один из трех лучших футболистов мира. Он очень важен для сборной Египта и страны. Салах принесет пользу любой команде. Все восхищаются его выступлением, это очень важное усиление для сборной Египта.

Но раньше говорилось, что Салах - один из 23 игроков в составе. Каждый футболист помогает другим. Мы одна команда, но Салах в составе - очень положительный момент", - сказал Аль-Мухаммади на пресс-конференции.

"СЭ"
Теги: аль-Мухаммади Салах Ливерпуль
Сегодня, 15:37
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