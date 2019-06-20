Наби Кейта надеется на помощь Клоппа сделать его лучше

Хавбек английского "Ливерпуля" Наби Кейта поделился своими надеждами на сотрудничество с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

Как утверждает Goal, Кейта хочет, чтобы немецкий специалист повлиял на него и помог прогрессировать.

"Я заню, что Клопп умеет правильно обращаться с игроками, помогать им. Он всегда со всеми общается на поле и за его пределами, помогает футболистам становиться лучше. Он может заставить вас отдать все на поле ради победы. Мы все можем наглядно посмотреть на прогресс Салаха и Мане. Я надеюсь, что он может сделать то же самое со мной в следующем сезоне", - сказал Кейта.

"Газета.ру"
Теги: Кейта Клопп Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 17:20
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