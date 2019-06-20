Защитник "Челси" Курт Зума может остаться в "Эвертоне"

Защитник "Челси" Курт Зума, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за "Эвертон", может остаться в стане "ирисок".

Как сообщает The Telegraph, клубы уже начали переговоры о полноценном трансфере.

24-летний Зума в прошлом сезоне в составе "Эвертона" провел 32 матча и забил два гола.
Теги: Зума Челси Эвертон
Сегодня, 09:14
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