Защитник "Челси" Курт Зума может остаться в "Эвертоне"

Защитник "Челси" Курт Зума, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за "Эвертон", может остаться в стане "ирисок".Как сообщает The Telegraph, клубы уже начали переговоры о полноценном трансфере.24-летний Зума в прошлом сезоне в составе "Эвертона" провел 32 матча и забил два гола.