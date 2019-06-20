"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги останется в клубе.

Как сообщает Liverpool Echo, руководство клуба намерено подписать с бельгийцем новый контракт. Текущее соглашение Ориги с "Ливерпулем" истекает через год. В "Ливерпуле" убеждены, что смогут договориться с Ориги, который принадлежит клубу с 2014 года.
Теги: Ориги Ливерпуль
Сегодня, 11:25
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