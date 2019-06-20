Ромелу Лукаку близок к переходу в "Интер"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Sun, бельгиец уже договорился с итальянским клубом о личном контракте. Его зарплата в "Интере" составит 200 тысяч евро в неделю. Манкунианцы желают получить за Лукаку не менее 80 млн евро.
Теги: Лукаку Интер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:19
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