Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в "Интер".Как сообщает Sun, бельгиец уже договорился с итальянским клубом о личном контракте. Его зарплата в "Интере" составит 200 тысяч евро в неделю. Манкунианцы желают получить за Лукаку не менее 80 млн евро.