"Ювентус" продолжает попытки заполучить Триппьера

"Ювентус" не оставляет попыток заполучить защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера, сообщает Football-italia.Сообщается, что руководство туринского клуба готово предложить футболисту зарплату 2,6 млн евро в год + бонусы. "Тоттенхэм" хочет выручить с продажи игрока не менее чем 25 миллионов евро.