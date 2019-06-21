"Ювентус" продолжает попытки заполучить Триппьера

"Ювентус" не оставляет попыток заполучить защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера, сообщает Football-italia.

Сообщается, что руководство туринского клуба готово предложить футболисту зарплату 2,6 млн евро в год + бонусы. "Тоттенхэм" хочет выручить с продажи игрока не менее чем 25 миллионов евро.
Теги: Ювентус Тоттенхэм
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