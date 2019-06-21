"Ливерпуль" готов вести переговоры по Мане с суммы в 180 млн евро

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает A Bola, "красные" не готовы расставаться с 27-летним сенегальцем, которого приоритетной целью сделал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. "Ливерпуль" будет вести переговоры о его продаже только с суммы в 180 миллионов евро.

У Мане контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.

"СЭ"
Теги: Ливерпуль Мане АПЛ Реал Ла Лига
Сегодня, 02:31
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