"Ливерпуль" готов вести переговоры по Мане с суммы в 180 млн евро

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане попал в сферу интересов "Реала".Как сообщает A Bola, "красные" не готовы расставаться с 27-летним сенегальцем, которого приоритетной целью сделал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. "Ливерпуль" будет вести переговоры о его продаже только с суммы в 180 миллионов евро.У Мане контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.