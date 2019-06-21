"Дерби Каунти" предложил Лэмпарду контракт на 13 млн долларов

"Дерби Каунти" пытается всеми силами удержать главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Последней попыткой руководства клуба является предложение нового контракта с годичным окладом в размере $ 3,2 млн. За четыре года специалист может заработать порядка $ 13 млн, сообщает Mirror.

Напомним, Лэмпард является главным претендентом на пост главного тренера "Челси". Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали трёхлетний контракт. Сменщиком Лэмпарда в "Дерби" может стать его бывший одноклубник Джон Терри.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дерби Каунти Лэмпард
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