"Дерби Каунти" предложил Лэмпарду контракт на 13 млн долларов

"Дерби Каунти" пытается всеми силами удержать главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Последней попыткой руководства клуба является предложение нового контракта с годичным окладом в размере $ 3,2 млн. За четыре года специалист может заработать порядка $ 13 млн, сообщает Mirror.Напомним, Лэмпард является главным претендентом на пост главного тренера "Челси". Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали трёхлетний контракт. Сменщиком Лэмпарда в "Дерби" может стать его бывший одноклубник Джон Терри.