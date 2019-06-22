"Манчестер Сити" выиграл у "Манчестер Юнайтед" борьбу за Магуайера

Центральный защитник "Лестер Сити" Гарри Магуайр с высокой долей вероятности этим летом станет футболистом "Манчестер Сити", сообщает The Times.

Напомним, "Лестер" оценил своего лидера в € 90 млн, однако ни один из манкунианских клубов не согласился выплатить «лисам» такую сумму. Более того, "МЮ" отказался платить больше, чем € 45 млн. В свою очередь руководство "Сити" готово выложить за британского защитника € 73 млн. Эта сумма устраивает "Лестер".

По информации в СМИ, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в Магуайре замену Венсану Компани, попрощавшемуся с клубом по завершении сезона-2018/19.

"Чемпионат.сом"
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Магуайер АПЛ
Сегодня, 16:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама