"Манчестер Сити" выиграл у "Манчестер Юнайтед" борьбу за Магуайера

Центральный защитник "Лестер Сити" Гарри Магуайр с высокой долей вероятности этим летом станет футболистом "Манчестер Сити", сообщает The Times.Напомним, "Лестер" оценил своего лидера в € 90 млн, однако ни один из манкунианских клубов не согласился выплатить «лисам» такую сумму. Более того, "МЮ" отказался платить больше, чем € 45 млн. В свою очередь руководство "Сити" готово выложить за британского защитника € 73 млн. Эта сумма устраивает "Лестер".По информации в СМИ, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в Магуайре замену Венсану Компани, попрощавшемуся с клубом по завершении сезона-2018/19.