Гарри Магуайр может стать самым дорогим защитником в истории
"Манчестер Сити" собирается предложить 90 миллионов евро за защитника "Лестера" Гарри Магуайра, утверждает Daily Mirror.
По информации СМИ, "горожане" готовы платить 26-летнему англичанину 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
"Манчестер Юнайтед" также проявляет интерес к Магуайру. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер настаивает на приобретении футболиста.
В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает спортсмена в 50 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
По информации СМИ, "горожане" готовы платить 26-летнему англичанину 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
"Манчестер Юнайтед" также проявляет интерес к Магуайру. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер настаивает на приобретении футболиста.
В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает спортсмена в 50 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"