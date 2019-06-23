Гарри Магуайр может стать самым дорогим защитником в истории

"Манчестер Сити" собирается предложить 90 миллионов евро за защитника "Лестера" Гарри Магуайра, утверждает Daily Mirror.

По информации СМИ, "горожане" готовы платить 26-летнему англичанину 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

"Манчестер Юнайтед" также проявляет интерес к Магуайру. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер настаивает на приобретении футболиста.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает спортсмена в 50 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Магуайер Лестер
Сегодня, 12:33
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