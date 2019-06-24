"Манчестер Юнайтед" отказался обменять Неймара на Погба

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил английскому «Манчестер Юнайтед» обменять Поля Погба на нападающего Неймара, сообщает The Independent.

По информации источника, английский клуб отказался от этого предложения.

В "МЮ" считают, что бразилец требует слишком высокую зарплату, и это может негативно сказаться на атмосфере в команде. Также клуб не хочет терять Погба.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Погба ПСЖ Манчестер Юнайтед АПЛ Лига 1
Сегодня, 21:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама