"Манчестер Юнайтед" отказался обменять Неймара на Погба

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил английскому «Манчестер Юнайтед» обменять Поля Погба на нападающего Неймара, сообщает The Independent.По информации источника, английский клуб отказался от этого предложения.В "МЮ" считают, что бразилец требует слишком высокую зарплату, и это может негативно сказаться на атмосфере в команде. Также клуб не хочет терять Погба.