"Дерби Каунти" объявил, что дал разрешение "Челси" на переговоры с Лэмпардом

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться в лондонский клуб в качестве нового главного тренера.

Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти", который тренирует Лэмпард, официально сообщил, что "Челси" дано разрешение вести переговоры с 41-летним англичанином.

По информации Sky Sports, "Челси" уведомил "Дерби Каунти" о готовности выплатить компенсацию в размере 4 млн фунтов за досрочный уход Лэмпарда.

Sport24.ru
Теги: Челси Лэмпард АПЛ
Сегодня, 19:44
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