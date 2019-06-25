"Дерби Каунти" объявил, что дал разрешение "Челси" на переговоры с Лэмпардом

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться в лондонский клуб в качестве нового главного тренера.Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти", который тренирует Лэмпард, официально сообщил, что "Челси" дано разрешение вести переговоры с 41-летним англичанином.По информации Sky Sports, "Челси" уведомил "Дерби Каунти" о готовности выплатить компенсацию в размере 4 млн фунтов за досрочный уход Лэмпарда.