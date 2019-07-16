"Вест Хэм" объявил о трансфере Аллера за рекордные 50 млн евро

Нападающий Себастьен Аллер перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Вест Хэм".Лондонцы подтвердили трансфер, сумма которого стала клубным рекордом, сообщает официальный сайт клуба.Ранее стало известно, что "молотобойцы" заплатят за 25-летнего форварда 50 миллионов фунтов.С французом заключен контракт на пять сезонов с возможностью продления еще на год. Игрок будет зарабатывать 7 млн евро в год.В прошлом сезоне Аллер провел за "Айнтрахт" 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.