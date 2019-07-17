"Манчестер Сити" продаст Данило ради приглашения Алвеса

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате АнглииПо информации Globo Esporte, его трансфером занимается "Манчестер Сити". Единственная проблема – лимит на легионеров. Согласно регламенту АПЛ, в заявке клуба могут находиться 17 футболистов.Таким образом, "горожанам" предстоит расстаться с одним игроком. Ожидается, что им станет бразильский защитник Данило, переехавший на "Этихад" летом 2017 года из "Реала".Что касается Алвеса, то его последним клубом был "ПСЖ2, который он покинул этим летом на правах свободного агента.Добавим, что 36-летний защитник работал с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой в "Барселоне".